Elezioni, 'Sanremo al Centro' torna in campo per sostenere la corsa di Alessandro Mager. Ecco la lista

L'esperienza di 'Sanremo al Centro' non finisce con il saluto al sindaco Alberto Biancheri, accompagnato per 10 anni alla guida della città.

La squadra civica pilastro della giunta e della maggioranza biancheriana torna in campo e lo fa schierandosi al fianco di Alessandro Mager, candidato sindaco sostenuto da liste civiche.

Questa mattina al Morgana la squadra di 'Sanremo al Centro' si è presentata per la sua terza corsa elettorale. Nella lista compaiono tanti nomi 'noti' della giunta Biancheri e dell'attuale squadra di governo cittadino, insieme a molti ex esponenti del PD che hanno scelto di svestire la casacca di partito per gli ultimi due anni di amministrazione.

E ad aprire la giornata è stato proprio il sindaco uscente. “Siamo qui perché questo posto ha un valore per noi, ci affacciamo sul porto vecchio e sull'ecomostro che presto vedrà i lavori per l'abbattimento - ha detto Alberto Biancheri - qui sono nati nostri sogni, qui c'è tutto il frontemare e ci si affaccerà su una zona riqualificata. Siamo qui perché quando mi sono candidato nel 2014 l'ho fatto con una visione di continuità del progetto di Claudio Borea con il Pigna-Mare e via Matteotti e poi piazza Eroi, porto vecchio, l'abbattimento dell'ecomostro. Qui c'è un progetto di continuità e visione. La visione negli anni futuri sarà importante per continuare su questa onda, la città ha un potenziale enorme ma ha bisogno di infrastrutture. Siamo qui per migliorare quello che non è stato fatto, ci siamo concentrati su alcuni investimenti e abbiamo lasciato indietro altro. Se governeremo ancora città ci si concentrerà sugli asfalti, si investirà sull'arredo urbano, sugli ecopunti finanziati con il PNRR. Siamo qui per migliorare quello che non è stato fatto, ma siamo anche consapevoli che amministrare non è facile, non è un mestiere semplice. 'Sanremo al Centro' ha scelto 24 persone, sono 11 donne e 13 uomini, ma soprattutto 14 volti nuovi che iniziano con noi, anche con identità e storie diverse, ci si mette in gioco per tanti motivi. Ognuno di loro ha un sogno e c'è una forte voglia di mettersi in gioco per migliorare la città. Qui davanti a me ci sono dieci amministratori che con la loro esperienza guideranno questo gruppo di persone. Abbiamo deciso di aggregarci, di dare una mano ad Alessandro Mager perché ha scelto una linea civica che ci piace, ci sentiamo a casa. Il nostro era un progetto diverso con altre componenti che ora non ci sono, ma siamo convinti del lato umano di Alessandro Mager e delle sue capacità. Si è rivelata la scelta giusta, siamo quattro liste, tanti amici in continuità di questo progetto e dimostra che è stata la scelta vincente. Le campagne elettorali sono fatte di slogan, quella che noi stiamo portando avanti è sempre andato in continuità, perché le cose buone sono in continuità”.

“Oltre alle parole lasciamo anche dei fatti - ha concluso Biancheri - chi amministrerà questa città si troverà 10 milioni di euro di avanzo di amministrazione e, se vorrà, 5 milioni di liquidità da parte del Casinò. Tutti fondi che serviranno per migliorare le cose che non abbiamo fatto. Per il futuro non ho nessun impegno, mi sembra di essere Amadeus quando gli chiedevano se avesse fatto un altro Festival. Voglio occuparmi della mia azienda e della mia lista. Quello del sindaco è un mestiere difficile, ma ti dà una soddisfazione enorme. Oltre a questo ruolo sono incarichi politici, ma al momento non mi interessa. Poi valuterò se qualcuno mi farà qualche proposta. Quando ci saranno le presentazioni della mia lista io ci sarò, porterò avanti la campagna elettorale della mia lista. Io sono sindaco, quindi rispetterò sempre il mio ruolo pur aiutando Alessandro Mager in questo percorso”.

La giornata ha visto anche l'atteso ritorno sulla scena pubblica del vice sindaco Costanza Pireri, assente da 45 giorni per le conseguenze di un grave incidente, accolta dal sindaco Biancheri che le ha donato un mazzo di fiori tra gli applausi dei presenti.

“Per me è una grande gioia essere qui - ha detto Costanza Pireri - grazie a tutti per la vicinanza, spero di rientrare presto”.

“Lasciamo oltre 15 milioni a chi amministrerà, un segnale importante rispetto a quando nel 2014 ci siamo trovati com un buco di circa 8 milioni di euro e questo la dice lunga su chi è Alberto Biancheri e su chi ha amministrato in precedenza - ha proseguito Alessandro Il Grande, capolista di 'Sanremo al Centro' - abbiamo scelto Alessandro Mager perché ha dei valori coincidenti con il progetto di Alberto Biancheri che mette insieme tante persone con idee differenti per il bene della nostra città. Questo è il pensiero che ci ha accomunati. Bene ha fatto Mager a formare quattro liste. Il nostro gruppo seguirà con attenzione i lavori che stanno partendo e che sono stati portati avanti per la sicurezza. Abbiamo lavorato bene, tutti insieme porteremo 'Sanremo al Centro' a fare un grande risultato”.

“Non era scontato, ma ora abbiamo una linea assolutamente condivisa - ha concluso il candidato sindaco Alessandro Mager - ringrazio tutti coloro che hanno scelto di esibirsi sul difficile palcoscenico della competizione elettorale. Voglio bene alla mia città e posso dare un contributo per questa amministrazione. La scelta civica è per me preliminare e pregiudiziale, la città deve essere gestita da sanremesi svincolati dai partiti. Abbiamo creato una coalizione civica, mista, con persone esperte e persone nuove e il risultato finale è una squadra coesa e compatta che mira a vincere le elezioni, e ce la faremo, e a proseguire il magnifico lavoro che è stato fatto in questi anni. Non amo gli slogan, ma voglio dimostrare che conosco le pratiche e che cosa c'è da fare e, con una adeguata preparazione, c'è modo di risolvere quasi tutto. Mandiamo avanti le opere che questa amministrazione ha iniziato, ma non diciamo che è il 'Biancheri ter', ma il 'Mager uno'”.

La lista di Sanremo al Centro

Alessandro Il Grande, 51 anni, imprenditore

Patrizia Acquista, detta Acquista Sciolè, 67 anni, laureata Scienze Politiche e dell’Amministrazione

Giovanni Battista Benza detto Gianni, 63 anni, consulente agrario

Gianluigi Borriello, 57 anni, commerciante

Melania Angela Celestino, 29 anni, Spa manager

Aligi Comignani, 33 anni, ingegnere, inventore brevetto industriale

Adriana Cutellè, 56 anni, imprenditrice

Diego D’Alesio, 60 anni, assicuratore ed insegnante

Sonia De Masi, 44 anni, imprenditrice

Flavio Di Malta, 39 anni, consulente marketing

Mostafa El Khayari, 28 anni, tecnico impianti climatizzazione

Giuseppe Faraldi, 57 anni, imprenditore

Giorgiana Gilardoni, 60 anni, imprenditrice

Valentina Gullo, 25 anni, influencer

Simona Moraglia, 49 anni, imprenditrice agricola

Silvana Ormea, 61 anni, pensionata

Caterina Pireri detta Costanza, 76 anni, pensionata

Paola Raffaglio, 61 anni, insegnante e consulente Caritas

Mario Robaldo, 61 anni, impiegato

Lorenzo Sicignano, 24 anni, divulgatore scientifico

Oussama Sobhi, 30 anni, supply chain manager

Sara Tonegutti, 49 anni, direttrice sociale

Giorgio Trucco, 61 anni, geometra

Marco Viale, 61 anni, imprenditore