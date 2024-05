Elezioni Sanremo: botta e risposta, Anima risponde a Rolando "Vorremmo capire dove arriveremo"

“Cogliamo nuovamente l'occasione per constatare che la goffaggine della coalizione dei partiti del Sindaco del fare è quotidiana. Chi scrive gli articoli, e che lo stesso Rolando evidentemente approva, non ha neppure la capacità di scindere un comunicato di visione politica (come quello proposto dal movimento di ANIMA sull'utilizzo della Imposta di Soggiorno) dall'intervento chiarificatore dell'Assessore al turismo Giuseppe Faraldi circa i risultati delle attività di promozione e sul fatto che la Legge permette di utilizzare parte della Imposta a riduzione della Tari. Cosa che invece non è possibile con gli avanzi di amministrazione”. Continua così il botta e risposta tra Anima e la coalizione del centrodestra.

“Dopo la storia sulla continuità con l'amministrazione uscente e la narrativa sull'endorsement di Scajola (che peraltro nasconde un complesso di inferiorità sicuramente dovuto alla sensazione di non sentirsi all'altezza della situazione, ovvero di non aver ricevuto quelle stesse attenzioni per lungo tempo ricercate) – termina la lista a a sostegno di Mager - vorremmo capire dove arriveremo. Noi di Anima speriamo si possa riportare il confronto democratico sui contenuti. Saremo sempre pronti a confrontarci sui temi e sulle proposte per Sanremo”.