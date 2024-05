Elezioni Sanremo: fervono i preparativi per l’evento all’Ariston di presentazione del programma e delle liste per Gianni Rolando Sindaco

Grande fermento per l’evento in programma al Teatro Ariston di Sanremo domenica 5 maggio alle ore 18. Si stanno ultimando i preparativi per un appuntamento molto sentito durante il quale Gianni Rolando, candidato sindaco del centro destra civico e partitico, presenterà alla cittadinanza il suo programma per la Sanremo di domani, oltre alle liste ed i candidati che lo sostengono.