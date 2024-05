Ospedaletti: dopo aver abbandonato l'attuale maggioranza Luca Vieri si candida con Valentina Lugarà

Dopo aver abbandonato l’attuale maggioranza, guidata dal Sindaco Daniele Cimiotti, il Consigliere comunale Luca Vieri si candida con quella che è l’attuale opposizione, ovvero il gruppo ‘Ospedaletti Insieme’.

“Il mio profondo legame e amore per Ospedaletti – evidenzia Vieri - sono stati il motivo del mio coinvolgimento attivo. Credo fermamente che ascolto, confronto e comunicazione siano parte fondante e di primaria importanza per raggiungere gli interessi di tutti noi. Alcuni mesi fa ho lasciato l'attuale gruppo di maggioranza a causa della mancanza di scambio di informazioni, della tendenza a imporre scelte anziché condividerle, della completa incuranza verso bisogni e necessità dei giovani. Sono fermamente convinto che il nostro paese meriti di più. Ritengo necessario mettere al centro i bisogni reali per poter migliorare concretamente la vita quotidiana di tutti noi. Desidero che venga rivolta attenzione ai giovani, offrendo loro spazi di incontro e attività dedicate che possano arricchire le loro vite e contribuire al loro sviluppo personale e sociale”.