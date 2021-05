Il mondo della ristorazione prova a ripartire ma fa i conti con la mancanza di personale, l’appello dello chef Pani: “Tornate, vi saremo riconoscenti”

Anche a Ponente, come in tutta Italia, il mondo della ristorazione prova a ripartire dopo mesi drammatici. Ma tanti imprenditori fanno i conti con una realtà nuova e inaspettata: manca il personale. Molti i ristoratori che anche in zona stanno avendo più di qualche difficoltà nel trovare i dipendenti in numero sufficiente per dare il via alla stagione.

Ne è testimonianza attiva la situazione che lo chef Diego Pani, noto ristoratore ventimigliese titolare del ristorante ‘Marco Polo’, descrive con queste parole:“Richiamando con gioia i miei ragazzi e annunciando finalmente la riapertura, mi sono scontrato, come tanti dei miei colleghi in giro per l’Italia, con una triste realtà: una buona parte di loro hanno abbandonato il mestiere che amano e che hanno scelto per passione, per andare a lavorare in fabbrica o in officina, rinunciando a malincuore al settore della ristorazione per uno stipendio che, innegabilmente, in questo periodo, ha dato più stabilità e sicurezza”.

“A tutti loro - continua Pani - giovani camerieri, giovani cuochi rinconvertiti ad altri settori, lancio un appello: il mondo della ristorazione ha bisogno di voi. Siete fondamentali. Tornate a fare ciò che amate, vi prometto che noi tutti imprenditori della ristorazione, vi saremo riconoscenti, oggi più che mai”.