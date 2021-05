Chiusura di una mulattiera in località Collasgarba: l'associazione Pac scrive ai sindaci di Camporosso e Ventimiglia

L’associazione ‘Ponente Ambiente Cultura’, che nei giorni scorsi ha segnalato in località Collasgarba (al confine tra i comuni di Ventimiglia e Camporosso) la chiusura del passaggio di una mulattiera, ha scritto ai due sindaci

“Vogliamo portare alla vostra attenzione – è scritto nella missiva - una ingiustizia perpetrata ai danni della collettività e a scapito della libera circolazione delle persone sui sentieri locali. Tutte le persone riportate nell'allegate dichiarazioni possono testimoniare l'esistenza e il libero uso del sentiero (mulattiera) che collega via Collasgarba, nel comune di Ventimiglia, al percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri nella frazione di San Giacomo, nel comune di Camporosso: mulattiera chiusa improvvisamente nel corso del 2019. Il sentiero è sempre stato dì libero utilizzo da una moltitudine indeterminata di escursionisti. Oltre ad essere indicato anche nella cartografia tecnica e in quella escursionistica, i più anziani di noi ricordano come la sua fruibilità fosse pubblicizzata nei dépliant promossi dall'ufficio comunale per il turismo già dal lontano 1970. Chiediamo pertanto che sia ripristinata la libera circolazione della storica mulattiera”.