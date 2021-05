La Provincia fornisce 40 sanificatori d'aria alle scuole, Abbo "Abbiamo fatto la nostra parte"

Nei giorni scorsi nelle scuole della provincia di Imperia sono stati distribuiti sanificatori d’aria. Un’iniziativa dell’amministrazione provinciale, in collaborazione con i dirigenti scolastici.



Una quarantina le apparecchiature fornite agli istituti, per sanificare gli ambienti frequentati dagli alunni e dai docenti. Una parte di queste attrezzature è stata collocata negli spogliatoi delle palestre.



Il Presidente Domenico Abbo ha detto: "Abbiamo voluto fare la nostra parte per contribuire alle misure anti-Covid nelle infrastrutture di nostra competenza. Ringrazio il personale scolastico per la collaborazione".