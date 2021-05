Ventimiglia: giovedì prossimo alle 19 torna il Consiglio comunale della città di confine

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 19 il Consilgio comunale di Ventimiglia, che verrà diffuso anche in streaming. La seduta si aprirà con i classici ‘question time’, mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Sarà quindi la volta delle ratifiche delle delibere di giunta sul bilancio.

In discussione il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Toccherà poi all’atto di indirizzo per la vendita di immobili della Civitas e l’approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità per la sistemazione di un’area nella frazione di San Lorenzo. da adibire ad area di sosta degli autoveicoli e per uso protezione civile in caso di emergenza.

L’assise discuterà poi del progetto di riqualificazione e restauro del compendio delle ex Canonichesse Lateranensi della città alta e del disciplinare per la regolamentazione della gestione delle reti e degli impianti relativi ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue.

La discussione terminerà con l’aggiornamento dei componenti della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nella corte nelle corti di assise e nelle corti di assise d’appello.