Sicurezza e situazione migranti a Ventimiglia: Sismondini “L’apertura di un campo agevolerebbe il lavoro”, Bistolfi “Fiducia nel sindaco per trovare una soluzione”

Dopo la riunione dei capigruppo di ieri sera, durante la quale il sindaco Gaetano Scullino si è confrontato con i membri del consiglio comunale al fine di trovare soluzioni al problema migranti, anche dopo i fatti del weekend, parlano oggi ai nostri microfoni Gabriele Sismondini, consigliere comunale di ‘Ventimiglia Riparte’, e Filippo Bistofli, vicecoordinatore regionale di Forza Italia.

Tra i temi trattati l’impiego di un maggior numero di forze dell’ordine presenti sul territorio oltre al dibattito sul centro migranti.

“Ho ringraziato il sindaco perché è necessario, in questa situazione di emergenza dove si parla della sicurezza dei cittadini, che convochi tutte le parti politiche e anche le minoranze - commenta Gabriele Sismondini - il sindaco ci ha chiesto un’opinione e delle possibili soluzioni per risolvere la questione del centro città, la questione migranti e la questione delinquenti. Non confondiamo le due cose, i migranti sono una cosa e i delinquenti un’altra. Ho proposto un aumento della presenza delle forze dell’ordine in divisa, al fine di intimidire e limitare certi comportamenti, nelle zone dove magari adesso riparte la movida, nelle zone più buie, è bene che siano presenti. L’apertura di un campo può solo agevolare il lavoro delle forze dell’ordine e migliorare la situazione in città perché chi è veramente bisognoso, veramente un migrante, può andare al campo dove gli viene dato un giaciglio e qualcosa da mangiare. Chi invece continua a bivaccare in mezzo alla città probabilmente non è un migrante, sono altre categorie, lo sappiamo e le forze dell’ordine possono agire di conseguenza. Inoltre il campo deve essere una struttura adibita alla sicurezza sanitaria, capace tenere possibili positivi e di eseguire tamponi”.

La posizione di Forza Italia è chiara: sì ad un centro temporaneo di gestione emergenza ma contraria all’apertura di uno come quello di campo Roya, come dichiara Filippo Bistolfi vicecoordinatore regionale del partito: “La riunione di ieri è stata molto importante, incontro di confronto tra le forze politiche che compongono la maggioranza. Abbiamo piena fiducia nel sindaco che saprà trovare la sintesi tra le varie anime e saprà portare una proposta concreta al Prefetto per trovare una soluzione che da un lato garantisca la sicurezza in città, che è preoccupantemente diminuita, dall’altro le condizioni di solidarietà e di rispetto della vita umana nei confronti di queste persone che transitano a Ventimiglia in cerca di fortuna o in fuga da situazioni di difficoltà presenti nei loro Paesi”.

“La posizione di Forza Italia è chiara - continua Bistolfi - siamo disponibili all’apertura di un centro temporaneo per la gestione dell’emergenza, soprattutto in vista della stagione estiva, in quanto prevediamo un aumento di migranti in transito a Ventimiglia e vogliamo evitare in tutti i modi che la ripartenza economica cittadina, così importante per i ventimigliesi, sia danneggiata in qualche modo dalla presenza incontrollata di queste persone sul territorio, nell’intenzione di evitare anche uno scontro sociale che purtroppo si sta manifestando dato lo stato di frustrazione al quale sono sottoposte molte categorie sociali cittadine, dovuto anche al covid e all’alluvione. Siamo contrari a un centro ‘albergo’ come era diventato purtroppo il campo Roya. Abbiamo piena fiducia nel piano Mulé, che sta già portando alcuni risultati, che è un piano di filtraggio che viene fatto a monte il più possibile”.