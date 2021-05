Sanremo: attivata la sperimentazione della raccolta dello scarto vegetale. Artusi: "Si parte con la zona di San Giacomo"

Durante il consiglio comunale di Sanremo è stata approvata l’attivazione, in via sperimentale, del servizio di raccolta di rifiuti biodegradabili. “Si partirà con una sperimentazione sulla zona di San Giacomo – ha spiegato l’assessore Lucia Artusi - Se andrà bene sarà estesa alle altre zone della città. Si tratta della raccolta del verde domestico e dello scarto vegetale, derivante da piccole campagna o cittadini che i cittadini possiedono. Si procederà con la consegna di un mastello che sarà ritirato fino a 12 volte l’anno. Oggi questi rifiuti vengono conferiti nell’indifferenziata, smaltendoli come verde porteranno invece ad un risparmio oltre che ad una crescita della differenziata”.

Il consiglio comunale ha poi approvato anche le restanti pratiche relative al recupero ed alla riqualificazione del porto vecchio (legata all’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale), allo spazio aperto 2021 a favore delle attività di somministrazione alimenti e bevande ed attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari, e allo statuto dell’associazione senza scopo di lucro laboratorio per l’educazione che ispira la pace costituzione.