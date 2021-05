Ventimiglia: intervento di Panetta e Palmero sulla questione migranti e sicurezza

L'assessore Panetta e il consigliere Palmero intervengono in merito alla questione migranti e sicurezza a Ventimiglia dopo gli episodi dell'ultimo fine settimana e la discussione sull'apertura di un nuovo centro profughi.

“Il nostro progetto è chiaro – dice l’assessore Panetta – non possiamo permetterci di fare parole in un momento così complicato per la città. La violenza va condannata senza se e senza ma. Quello che emerge negli ultimi tempi evidenzia ancora una volta il vuoto lasciato dal Governo e che noi dobbiamo riempire”.

“Il mandato degli elettori è stato chiaro – aggiunge Giuseppe Palmero - ricordiamo che i cittadini hanno espressamente detto “no”, con il loro voto, all’attuale minoranza che, come al solito, imperterrita ripropone la minestra riscaldata del centro migranti, raffazzonato come piace a loro, magari nel pieno centro della città, come già propinato in passato ai Ventimigliesi. I Ventimigliesi non dimenticheranno mai una delle più brutte pagine di malagestione pubblica degli ultimi 50 anni. Maurizio Rea spiega la ricetta della Lista Civica: innanzitutto, dobbiamo fare quadrato con i consiglieri regionali e l’onorevole Di Muro e Mule per chiedere a gran voce la ridistribuzione del peso del flusso migratorio sugli altri centri già esistenti, in tutta Italia: di sicuro Ventimiglia vuole fare la sua parte, ma non vuole essere lasciata sola. Il Ministero deve garantire la presenza e il coordinamento di navette in grado di gestire i flussi in uscita dalla città, così come aveva già fatto nel corso dell’immane ondata migratoria brillantemente gestita dalla prima amministrazione Scullino”.

“Per quanto riguarda il centro migranti – conclude Panetta – è necessario progettare qualcosa di innovativo in grado di organizzare tutti coloro che vogliono essere integrati nel nostro grande paese, che mostrano sani principi, che sanno adeguarsi a tutte le regole del vivere civile. La distinzione con chi ruba, chi si esibisce in pubblico ubriaco o peggio ancora, molesto o pericoloso DEVE essere condannata ed il soggetto allontanato, per lui non deve esserci posto in questa città. La soluzione è la creazione di un centro migranti innovativo, integrato, funzionale mentre ribadiamo il secco “no” alla ghettizzazione, all’abbandono, al disagio creato dal PD negli anni passati (i Ventimigliesi non dimenticano ciò che hanno subito in passato), con soluzioni nel centro cittadino che sono servite solo da copertura, da “cambiamento fatto perché nulla cambi”.