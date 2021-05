Sanremo, attacco dell’opposizione: “Arroganza politica dell’Amministrazione nel presentare le pratiche all’ultimo”

“L’Amministrazione Comunale dimostra un’arroganza politica che deve finire”. Così il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia ha presentato, durante il consiglio comunale di Sanremo, una pregiudiziale alla pratica sull’alienazione di Casa Serena. “Arroganza politica perché ci vengono presentate alcune pratiche importanti come questa a sole 24 ore dal consiglio comunale quindi senza la possibilità di approfondirle – ha detto – Chiediamo quindi di ritirarla, ripresentandola nelle Commissioni necessarie per una più attenta analisi, perché non c’è stato il tempo per essere discussa con cognizione di causa da tutti i consiglieri”.

“Noi siamo disposti a partecipare alle commissioni anche il sabato per approfondire la pratica in maniera completa – ha aggiunto Andrea Artioli di Liguria Popolare – Questa è una pratica che avremmo potuto anche votare favorevolmente se avessimo avuto la possibilità di studiarla per tempo”. Sulla stessa lunghezza anche Luca Lombardi di Fratelli d'Italia: “Chiediamo alla maggioranza di ritirare la pratica per approfondirla ed avere maggiori risposte” ha detto.

“La convocazione e gli atti sono arrivati il 7, non è quindi giunta all’ultimo momento – ha detto il presidente Alessandro Il Grande - Inoltre c’era una certa urgenza, si farà comunque ancora più attenzione in futuro. L’invito del collega Artioli sulle Commissioni da convocare in caso di necessità anche il sabato sarà tenuta considerazione”. “I tempi rientravano nei termini – è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri – Ma capisco quanto detto e il messaggio è chiaro su una pratica sulla quale ci sarebbe potuta essere maggior condivisione. E’ una pratica però che porta stabilità al bilancio, quindi posticiparla potrebbe portare alcuni problemi”.

La pregiudiziale è stata respinta con 8 voti favorevoli e 16 contrari.