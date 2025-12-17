Vallecrosia, momento conviviale e di confronto: Fratelli d’Italia si riunisce per il tradizionale scambio di auguri natalizi

Momento conviviale e di confronto. Ieri sera il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Vallecrosia si è riunito per la tradizionale cena per lo scambio degli auguri di Natale.

L’iniziativa, organizzata dal coordinatore cittadino Maurizio Praticò, si è svolta presso il ristorante Lago Bin di Rocchetta Nervina, in un clima di cordialità e partecipazione. Alla serata hanno preso parte anche il consigliere regionale Veronica Russo, numerosi amministratori della val Nervia e della val Verbone, il direttivo cittadino al completo e molti simpatizzanti del partito.