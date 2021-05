Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure l'intervista a Lil Jolie una delle giovani più interessanti del momento

Nuovo appuntamento oggi su Radio Onda Ligure con le interviste ai giovani protagonisti del mondo della musica.

L’ospite del pomeriggio sarà Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, voce tra le più interessanti del panorama musicale attuale. Dopo “Panico” con Ketama126 e “Empty” feat. Nahaze, Lil Jolie è tornata in queste settimane con un nuovo singolo intitolato “Regole”, che vede il featuring di Carl Brave, artista e producer romano che, con 29 dischi di platino tra album e singoli, oltre due milioni di stream mensili su Spotify e più di 230 milioni di views su YouTube, ha conquistato classifiche di vendita e immaginario collettivo contemporaneo.

Appuntamento alle 16.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana. Sarà come sempre possibile seguire la diretta non solo in Fm ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.