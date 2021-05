5 idee fai da te ed ecosostenibili per il giardino

Alzi la mano chi non ha scoperto un nuovo hobby nel 2020. Tra le attività più popolari, molti citano una ritrovata passione per il giardinaggio e per i passatempi creativi. Perché non unire quindi queste due attività, dando un tocco di personalità al giardino con facili e divertenti idee fai da te?

Si tratta di un’ottima occasione per ridurre lo stress e passare un fine settimana primaverile con tutta la famiglia, con un occhio all’ambiente e un altro alle nostre tasche. Ecco dunque cinque idee creative, economiche e sostenibili per un giardino unico.

1. Tutto può diventare un vaso

È tempo di trapiantare e seminare, non ci sono più vasi a disposizione? Non c’è bisogno di comprarne di nuovi: grazie al riciclo creativo tantissimi altri oggetti si possono trasformare in vasi o fioriere.

Dai vasetti in vetro ai barattoli di latta, passando per vecchie pentole, cassette della frutta, pneumatici logori, basta un po’ di fantasia per trovare una nuova casa per le piante. Una tazzina da tè sbeccata , per esempio, può ospitare germogli appena nati, e acquisire così a sua volta una nuova vita.

2. Arredare con oggetti di recupero

Non serve sborsare centinaia di euro per un angolo relax in cui godersi una cena all’aperto nelle calde serate estive. Con alcuni pallet e bancali di recupero è facile creare panchine e tavolini dallo stile originale . Basta pulire con cura i pallet, verniciarli e disporli a seconda del proprio gusto. Cuscini in quantità e un paio di coperte colorate, magari fatte all’uncinetto, aggiungono un tocco finale.

3. Fioriera verticale fai da te

Una fioriera verticale è perfetta per i giardini più piccoli o per donare colore a una parete esterna un po’ spoglia. Fortunatamente è semplice da ricreare con materiali di recupero o vecchi mobili che altrimenti finirebbero in discarica. Si possono usare, ancora una volta, vecchi pallet o cassette della frutta, o persino una cassettiera che ha visto giorni migliori. Per dare immediatamente vita alla propria aiuola verticale basta scegliere tra l’ampio assortimento di fiori e piante disponibili sul volantino Lidl , aggiungere terriccio in abbondanza e concime quanto basta: il gioco è fatto.

4. Portavasi in macramè per vasi sospesi

Un’altra idea semplice e creativa per illuminare un angolo di giardino trascurato sono i vasi sospesi. La buona notizia è che per realizzare queste decorazioni di sicuro impatto non serve altro che forbici, spago, un anello di plastica e un briciolo di pazienza. Seguendo uno dei tanti tutorial che si trovano in rete, è possibile creare bellissimi portavasi in macramè che daranno uno stile bohémien irresistibile al giardino.

5. Decorazioni fatte a mano con tutta la famiglia

Se vasi e fioriere di riciclo hanno ancora un aspetto un po’ noioso, è il momento di donare loro un pizzico di colore in più. Dipingerli con pittura acrilica o decorarli con il decoupage può essere un’attività divertente da condividere con tutta la famiglia. Può diventare inoltre una preziosa occasione per avvicinare i più piccini alla cura del giardino. I bambini possono imparare importanti lezioni dal giardinaggio , e abituarli fin da piccoli a passare il tempo tra vasi e piante è il modo migliore per far sì che si appassionino a questo hobby.

Quando non si ha paura di sporcarsi le mani, basta un briciolo di creatività per dare al giardino uno stile unico e personale. Come abbiamo visto non servono grandi abilità artistiche, materiali introvabili né tantomeno spendere una fortuna. Al contrario, il fai da te in giardino è un’occasione per trascorrere tempo con i propri cari e vivere in modo più sostenibile. Senza contare che, quando finalmente si potranno invitare amici a cena, queste nuove creazioni lasceranno tutti a bocca aperta.