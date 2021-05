Coronavirus: dati sempre in calo sia in provincia che regione dove il tasso di positività scende al 3,03%

Ancora numeri estremamente positivi per il Covid in Liguria e nella nostra provincia, dove si registra nuovamente il tasso di positività più basso degli ultimi mesi.

Oggi cresce il numero dei positivi in provincia di Imperia, ma il lunedì (ieri) è solitamente molto basso per l’esiguo numero di tamponi eseguiti nel giorno precedente. Oggi sono 128 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.224 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.466 antigenici rapidi), vale a dire uno ogni 33, pari 3,03%.

Nella nostra provincia sono stati 29 i nuovi positivi, rispetto ai 16 del savonese, i 59 di Genova e i 24 di Spezia. Sono 7 i morti segnalati oggi, dei quali quattro negli ultimi tre giorni e nessuno della nostra provincia. Calano anche oggi i ricoverati, sia in provincia che in tutta la regione.

Tamponi processati con test molecolare: 1.227.781 (+4.224)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 279.818 (+2.466)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.209 (+128)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.450 (-172)

Casi per provincia di residenza

Imperia 560 (-32)

Savona 727 (-39)

Genova 2.341 (-69)

La Spezia 576 (-27)

Residenti fuori regione o estero 81 (-1)

Altro o in fase di verifica 165 (-2)

Totale 4.450 (-172)

Ospedalizzati: 421 (-18); 47 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 71 (-3); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 73 (+5); 7 in terapia intensiva

San Martino - 71 (-3); 17 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 56 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 2

Asl 3 - 90 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 20 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 44 (-3); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.222 (-267)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 92.508 (+293)

Deceduti: 4.252 (+7);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 949 (-32)

Asl 2 - 999 (-122)

Asl 3 - 1.377 (-58)

Asl 4 - 259 (-58)

Asl 5 - 688 (-39)

Totale 4.272 (-299)