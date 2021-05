Sanremo rende omaggio al Milite Ignoto con la cittadinanza onoraria: il 13 ottobre la cerimonia in occasione del Santo Patrono

Anche Sanremo renderà omaggio al Milite Ignoto con il conferimento della cittadinanza onoraria. La giunta matuziana ha voluto mettere l’accento sull’importante riconoscimento sovvertendo anche la tradizione che ha visto molti Comuni della zona fissare le celebrazioni il prossimo 4 novembre.

Sanremo conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto con una grande cerimonia in programma il prossimo 13 ottobre, giorno di San Romolo. Ancora da definire il luogo delle celebrazioni.

La sepoltura simbolica e la presenza di monumenti per il Milite Ignoto è il simbolo di tutte le vittime cadute in conflitto e mai identificate. Iniziata subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la tradizione del Milite Ignoto è diffusa in tutte le principali città italiane come ricordo delle migliaia di vittime dei conflitti passati e presenti.