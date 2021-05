Sanremo: un acconto a favore dei produttori floricoli, l’idea di Amaie Energia per rilanciare l’asta al Mercato dei Fiori

Tra i molti progetti futuri di Amaie Energia ne emerge uno dedicato ai produttori floricoli della zona e al rilancio dell’asta al Mercato dei Fiori. Nel 2021 il business del Mercato sta andando alla grande, ma serve quella marcia in più per collegare la filiera produttiva alla struttura di valle Armea.

A margine della conferenza stampa per la presentazione del bilancio consuntivo 2020 e dei due nuovi membri del Cda, il presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, ha presentato una possibile proposta futura dell’azienda. “Stiamo pensando a un bando da pubblicare a giugno - ha dichiarato Gorlero - ci rivolgeremo in maniera selettiva ai produttori per un acconto sui futuri conferimenti per fare in modo che coloro che hanno necessità di un impianto produttivo siano sostenuti dalla nostra struttura”.

Amaie Energia, quindi, tende la mano ai produttori di zona con il duplice obiettivo di far ripartire al meglio il mercato locale e di rilanciare l’asta di valle Armea.