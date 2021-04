Sanremo: un 2021 da record per il Mercato dei Fiori, i primi quattro mesi valgono come un anno intero

In un anno nero per l’economia locale (e non solo), il tessuto economico ponentino può vantare un’eccezione a dir poco clamorosa. Il Mercato dei Fiori di valle Armea sta macinando affari come mai prima d’ora e le parole del presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, non lasciano spazio all’immaginazione: “Siamo in linea con gli anni migliori della storia”.

Le prime sensazioni in merito erano arrivate già per voce del direttore del mercato, Franco Barbagelata, e dell’assessore alla Floricoltura, Lucia Artusi. Ma ora emerge una statistica destinata a fare la storia: già ad aprile il Mercato ha raggiunto un risultato pari a un anno intero di quelli precedenti.

Un andamento in netta controtendenza con l’intero comparto economico e imprenditoriale locale, segnale di come la floricoltura sappia ancora essere un settore in grado di riservare sorprese per chi non ha mai smesso di credere in una delle eccellenze che che hanno fatto la storia del nostro territorio.