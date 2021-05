Ventimiglia: i bouquet offerti da Albintimilium per le mamme degli alunni della Primaria di via Veneto

E’ terminato il 25 aprile scorso il progetto di Albintimilium ‘Per non dimenticare’, che ha visto la realizzazione e la pubblicazione di videointerviste sulla seconda Guerra Mondiale.

Nell'ambito del progetto Albintimilium ha avuto modo di coinvolgere anche quest'anno le insegnanti e i bambini della Scuola Primaria di via Veneto: “E’ sempre una grande emozione (anche da remoto) poter raccontare le nostre esperienze associative in ambito scolastico. Quest'anno, quale conclusione del progetto, abbiamo regalato ad ogni alunno di via Veneto un bouquet di ranuncoli, quale dono per la Festa della Mamma di domenica prossima”.

Un piccolo dono, quale dichiarazione dell'ammirazione che ha suscitato e continua a suscitare l'atteggiamento dei più piccoli di fronte alla pandemia. L'impegno che mettono a scuola con la didattica a distanza, la pazienza che hanno nel continuare a fare rinunce, la grande responsabilità nel rispetto delle regole, il tutto sotto l'attenta ‘regia’ delle mamme. Nell'emergenza sanitaria del coronavirus, è emersa una volta di più la forza, il coraggio, la tenacia, e la sensibilità delle donne.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla donazione di 2.500 ranuncoli ed alla creazione di circa 250 bouquet da parte dell'azienda agricola Mellano Lorenzo di Bordighera, fra i fornitori dei fiori per il Festival di Sanremo. I fiori come i bambini, pur essendo piccole creature, hanno molto da insegnarci, e le mamme sono una vera forza della natura. La scuola di via Veneto, quindi, si tinge di colore in occasione della Festa della Mamma.