Trasferta a Roma per Antonio Bissolotti, vertice tra Liguria Popolare e Noi per l'Italia in vista delle elezioni

Trasferta romana per Antonio Bissolotti, Segretario Politico di Liguria Popolare. In una due giorni intensissima si sono susseguiti gli incontri con l’On.Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l’Italia e con il sottosegretario Andrea Costa, Presidente di Liguria Popolare.

"E' stata l'occasione sia per valutare i risultati dei sondaggi nazionali che danno il movimento di Lupi, con cui Liguria Popolare è federata, in forte crescita, nonché per impostare i contenuti e le sinergie con le altre forze politiche del centro destra in vista delle prossime elezioni amministrative di autunno. - spiegano da Liguria Popolare - In Liguria in particolare avranno un importante significato le elezioni nel comune di Savona".