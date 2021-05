Nessuna manifestazione per il 'Primo Maggio' ma i sindacati confermano "L'Italia si cura con il Lavoro"

“L'Italia si cura con il Lavoro”: è questo lo slogan scelto dai sindacati per il ‘Primo Maggio 2021’ con cui affermano che la ripartenza nel nostro paese e del territorio ponentino, è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale diffusa.

“Consci della situazione sanitaria – evidenziano i tre segretari di categoria - ancora complicata nella nostra provincia, anche quest'anno abbiamo scelto con responsabilità, per tutelare la salute di tutti, di non festeggiare in piazza. Riteniamo però opportuno, richiamare tutti all'importanza della ‘Festa dei Lavoratori’ e fermarci per fare alcune riflessioni”.

“In tutto il paese – proseguono Fulvio Fellegara (Cgil), Claudio Bosio (Cisl) e Milena Speranza (Uil) - e nella nostra provincia in particolare, le difficoltà del Lavoro sono evidenti. La sofferenza che questi mesi di pandemia ha prodotto non si misura soltanto per gli aspetti sanitari, sicuramente prioritari ed importantissimi, ma anche attraverso le difficoltà economiche che stiamo affrontando. Per questo è importante richiamare tutti e fare uno sforzo affinché la ripartenza avvenga il prima possibile ed in sicurezza. In questo contesto l'importanza della campagna vaccinale è fondamentale. Occorre recuperare i ritardi accumulati e produrre il massimo risultato possibile”.

“E’ necessario infine lavorare tutti insieme – terminano - Istituzioni e parti sociali per mettere in campo ogni iniziativa utile al rilancio del territorio e dell'occupazione. Con questo auspicio inviamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori i nostri più grossi auguri”.