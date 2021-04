Imposta di pubblicità: la Giunta comunale di Imperia sospende le 'cartelle pazze'

A seguito delle verifiche tecniche effettuate dagli uffici sulla banca dati fornita da Abaco, la Giunta Comunale di Imperia ha deliberato di sospendere l'efficacia degli avvisi relativi al canone unico (ex imposta di pubblicità) emessi in data 23 aprile 2021. L'Amministrazione ha inoltre deliberato una riduzione pari al 55% delle cartelle.

Abaco provvederà all'invio dei nuovi avvisi, con il termine di pagamento che sarà spostato dal 30 aprile al 25 giugno. La proposta di riduzione sarà inoltre portata all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale esprime il proprio rammarico con i cittadini per quanto accaduto, avendo riscontrato nelle cartelle incrementi superiori rispetto a quelli previsti dalla nuova normativa nazionale. È già in previsione, per l'anno 2022, una revisione complessiva della materia.