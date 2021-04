Assemblea dei soci di Amaie Energia: allargato a 5 il Cda con l'ingresso di Mauro Albanese e Claudia Rondino

Allargamento del Cda di Amaie Energia e approvazione del Bilancio, questa mattina nel corso dell’assemblea dei soci di Amaie Energia.

Per quanto riguarda il bilancio i soci lo hanno approvato evidenziandone le sue peculiarità mentre, per quanto riguarda il Cda ci sono due new entry.

Il Comune di Taggia ha proposto Mauro Albanese che è stato votato dai soci e entra a far parte dell’esecutivo insieme alla sanremese Claudia Rondino, in quota Filse.

I due nuovi componenti del Cda si aggiungono ai tre già presenti: il presidente Andrea Gorlero, Antonio Fera e Tiziana Ramoino.