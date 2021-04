Santo Stefano al Mare: un giardino in memoria di suor Giacoma Coltrini, alla cerimonia anche il vicepresidente regionale Piana

Sabato, Alessandro Piana, vice presidente e assessore all’Agricoltura, Pesca e Marketing Territoriale di Regione Liguria, parteciperà all'inaugurazione del Giardino belvedere intitolato a Suor Giacoma Coltrini a Santo Stefano al Mare. La cerimonia arriva a due anni dalla scomparsa della religiosa.

Presso il Lungomare Gianni Cozzi (sopra la rotonda), interverranno anche il sindaco Marcello Pallini e il parroco Monsignor Umberto Toffani.

“Un esempio –dichiara il vice presidente Piana- di dedizione e di altruismo per il mondo della fede e, in particolare, per tutta la comunità sanstevese che la religiosa delle suore di S.Dorotea servì per molti anni, crescendo diverse generazioni di giovani e offrendo assistenza agli anziani”.