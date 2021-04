Sanremo: regolamento dei dehors, nel nuovo aggiornamento nessuna riduzione della superficie massima. A metà maggio torna la delibera ‘Spazio aperto’

Il ritorno in zona gialla segna un nuovo capitolo nella travagliata storia recente del commercio locale legato al turismo e alla ristorazione. Si torna al bar e al ristorante, anche se solo nei dehors, un primo assaggio della tanto attesa normalità.

In questi giorni il Comune di Sanremo sta mettendo mano al regolamento dei dehors per aggiornarlo alle ultime norme e, tra le novità più attese dai commercianti, un posto in prima fila lo aveva sicuramente quella delle superfici. Tra le osservazioni arrivate in questi giorni agli uffici comunali una su tutte era stata condivisa dalla totalità degli esercenti: la riduzione da 60 a 40 metri quadrati come superficie massima. Gli uffici di Palazzo Bellevue, su input dell’assessore Mauro Menozzi e dei capigruppo Marco Viale e Giorgio Trucco, hanno messo la parola ‘fine’ alle eventuali polemiche evitando ogni possibile riduzione. Il limite, quindi, resta di 60 metri. “Andiamo incontro alle esigenze dei commercianti capendo il momento di difficoltà” dichiara ai nostri microfoni l’assessore Mauro Menozzi.

Intanto Palazzo Bellevue si prepara anche per la seconda annata di delibera ‘Spazio aperto’, la concessione in deroga che permette l’allargamento dei dehors durante la bella stagione. A breve se ne parlerà in giunta, poi la votazione in consiglio comunale. L’obiettivo comune è quello di renderla operativa per la seconda metà di maggio. Unica novità rispetto al 2020: quest’anno non si chiuderanno le strade, decisione presa per motivi di sicurezza. La delibera ‘Spazio aperto’ 2021 sarà operativa fino al 15 settembre con la possibilità di prorogarla con provvedimenti di giunta.

Infine saranno estese le esenzioni dal pagamento del suolo pubblico, dei diritti per esame pratiche e diritti di segreteria fino al 30 giugno come da decreto. Eventuali estensioni dipenderanno poi dalle scelte governative.

“Come già dimostrato l’anno scorso, siamo un’amministrazione vicina ai commercianti specie in questo momento difficile per via delle lunghe chiusure - aggiunge l’assessore Menozzi - siamo vicini a loro e cerchiamo di aiutarli nel limite del possibile e senza intaccare le attività commerciali vicine. Diamo tutto l’aiuto possibile anche con la rapidità di risposta dal parte degli uffici”.