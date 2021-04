Divieto di transito, dalle 8 di domani mattina e fino alla fine dei lavori, in via Nino Bixio a Sanremo, per consentire i lavori di ripristino della condotta fognaria.

Il divieto sarà instaurato tra gli incroci di corso Mombello e via Gioberti mentre, su tutta via Bixio sarà vietato il transito ai mezzi pesanti che dovranno utilizzare invece via Roma.