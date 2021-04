Per le recenti vittorie, la 'Sanremo Boxe' omaggiata dall'Amministrazione con due gagliardetti con il logo del Comune

Questa mattina l’assessore allo sport Giuseppe Faraldi ha ricevuto a Palazzo Bellevue Thomas Fontò e Ilyass Tahiri della Sanremo Boxe, ai quali sono stati dati in omaggio due gagliardetti con il logo del Comune.

“I più sinceri complimenti a Thomas e Ilyass – dichiara l’assessore Faraldi - per aver conquistato due ori nel trofeo interregionale svoltosi in provincia di Teramo e, ovviamente, anche ai maestri della Sanremo Boxe, che hanno permesso ai ragazzi di raggiungere un risultato così importante. Queste manifestazioni sportive sono sempre un bel momento di crescita e di confronto per gli atleti più giovani. A loro, l’augurio di conquistare tanti altri successi”.