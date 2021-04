Imperia: con i suoi circoli e i suoi iscritti, il Partito Democratico cittadino celebra il 25 aprile

"Noi ci siamo. Quest'anno, come l'anno scorso con l'inno della libertà cantato dai nostri balconi, in un modo diverso, senza folla, senza quelle forme di manifestazione cui eravamo abituati e che ci auguriamo possano tornare presto, ma il PD è presente per le celebrazioni del 25 Aprile perché il 25 Aprile è presente in noi, sempre”.



L'iniziativa dell’Anpi nazionale ‘Strade di Liberazione’ è stata accolta con entusiasmo e partecipazione dal PD con i suoi circoli e i suoi iscritti. “Presso ogni lapide, ogni cippo e ogni segno che ricorda la lotta partigiana e i suoi eroi gli iscritti del circolo PD città di Imperia hanno deposto un fiore, un gesto silenzioso, riservato, rispettoso del particolare momento che stiamo attraversando e in osservanza delle norme anti Covid-19, ma non per questo meno forte. Anzi, proprio in questo momento dobbiamo riscoprire i vincoli che ci legano al passato, che ci riportano ad esempi di abnegazione e di amore per la Libertà e dobbiamo rivisitare il significato della parola ‘sacrificio’ nel ricordo di chi non ha esitato a sacrificare la propria vita per dare nuova vita a noi e al paese”.



"Abbiamo cercato di onorare, a nome di tutto il nostro circolo, gli eroi che hanno sacrificato la loro vita per regalarci le libertà di cui oggi possiamo godere deponendo un fiore che vogliamo si tramuti in luce accesa sul sacrificio di tante Donne e Uomini da cui sono nate la nostra Costituzione e la nostra Repubblica" conclude il Segretario Massimiliano Cammarata".