Bordighera: anche nella città delle palme sarà un 25 aprile diverso per le normative anti Covid-19

Anche quest'anno la commemorazione dell’anniversario della Liberazione, a causa del Covid non potrà avvenire col tradizionale corteo e l'assembramento di cittadini a Bordighera.

Questo non impedirà comunque di celebrare il 25 Aprile, con gli accorgimenti che le norme sanitarie vigenti richiedono. La ‘Festa grande d'Aprile’, come la definì Parri, fu il risultato di venti mesi di Resistenza che l'Italia migliore, anche se lacera e a brandelli, combatté contro il fascismo e l'esercito tedesco. Impedendo, con sacrifici rischi coraggio e tante perdite umane, che gli italiani fossero dei vinti. Permettendoci così di vivere da uomini liberi, che non dimenticano.

Dopo avere reso un sentito omaggio in segno di ringraziamento e affetto ai Partigiani viventi iscritti ad honorem alla sezione bordigotta e ai familiari dei Martiri partigiani, domenica prossima la Sede Anpi di Bordighera rimarrà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Alle pareti la mostra fotografica di Vera del giardino che non c'è più, collegando idealmente la Resistenza alla difesa dell'Ambiente.

Alle 11 è prevista la posa di un omaggio floreale al Monumento dei caduti Partigiani. Successivamente la deposizione di un mazzo di fiori presso la targa posta dall'Anpi in località Bagnabraghe di Punta Migliarese a ricordo degli ebrei che, nel 1939, su barche di pescatori e con la speranza di salvarsi dalle persecuzioni razziali, si imbarcarono per raggiungere la costa francese.