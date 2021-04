Sentenza della Cassazione per le minacce in tribunale a Imperia da Vincenzo Marcianò a Christian Abbondanza

“Tu ridi per io sono qui dentro, ma se fossi stato fuori non avresti più riso”. Sono le parole che, nella ‘gabbia’ del tribunale di Imperia, aveva pronunciato Vincenzo Marcianò, nel corso del processo che, alla fine, avrebbe confermato la presenza della ‘ndrangheta in Liguria.

Nelle scorse ore la Cassazione ha pronunciato una storica sentenza per le minacce ricevute da Christian Abbondanza. Il fatto risale al 30 gennaio del 2014, quando c’è attesa per l’inizio dell’udienza in aula e la tensione è palpabile. La frase è pronunciata da Vincenzo Marcianò, che indica chiaramente Abbondanza che, poco dopo ha sporto denuncia.

La Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza per ‘minacce aggravate dal metodo mafioso’. E si tratta del primo caso del genere in Liguria.