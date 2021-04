Tre escursioni tra giovedì e domenica prossimi organizzate dall'associazione dilettantistica 'Monesi Young'

Monesi Young, associazione sportiva dilettantistica molto attiva nel ponente ligure, organizza tre escursioni riservate ai soci. La quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita sino ai 18 anni) e le escursioni sono riservate a coloro autorizzati, in base ai decreti vigenti, a raggiungere il luogo di partenza. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it.

Giovedì prossimo è prevista quella a Glori e Carpasio, giro ad anello. Glori una frazione di Molini di Triora è uno splendido piccolo borgo a 560 metri di altezza. Raggiungendo il borgo di Fontanili scenderemo in valle Carpasina passando dalla Madonna di Ciazzime. Il dislivello è di 400 m. circa con una lunghezza di 12 km.

Sabato la Pompeiana-Terzorio, giro ad anello. Dall’alto del paese di Pompeiana entreremo nel SIC (sito di interesse comunicatrio) nella zona di Prau Grande, raggiungendo il Pian delle Vigne scenderemo a Terzorio. Il dislivello è 500 m. circa con una lunghezza di 10 km.

Domenica anello di Valloria al crepuscolo. Da Valloria il paese delle porte dipinte saliremo al santuario di Santa Marta di Tavole, proseguiremo per l’antico acquedotto del 1715 e attraverso mulattiere e sentieri torneremo a Valloria. Il dislivello è di m. 350 circa con una lunghezza di 6 km.

Informazioni e prenotazioni a Marina Caramellino 3371066940 o marina.caramellino@gmail.com

Per l’equipaggiamento è consigliabile dotarsi di scarponcini alti con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, una borraccia d’acqua e bastoncini sia per la salita che per la discesa. Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento di Monesi Young.