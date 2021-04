Ventimiglia: elette le carice sociali del Lions Club frontaliero, presidente sarà Sauro Schiavolini

Nei giorni scorsi, riunita in via telematica, si è svolta l’assemblea dei soci del Lions Club Ventimiglia, indetta per eleggere le cariche sociali che guideranno il sodalizio dal prossimo mese di luglio.

È stato eletto presidente il geometra Sauro Schiavolini, che sarà affiancato dal segretario, Fiorenzo Massa e dal cerimoniere Dario Bassani. La past president, Rosalina Facchi, assumerà anche il ruolo di coordinatore LCIF (la fondazione dei Lions), mentre Mauro Giordano e Alessandro Ciricosta sono stati eletti, rispettivamente, primo e secondo vicepresidente. Marco Prestileo seguirà, in qualità di tesoriere, le finanze del club ed a Giorgio Marenco è stato assegnato il ruolo di censore.

Il compito di affinare la leadership dei soci è stato affidato a Mauro Giordano, mentre Gianni Rebaudo si occuperà dei nuovi soci ed Erika Demaria delle attività di servizio. Il comitato comunicazione è stato affidato a Luigi Amorosa, che si occuperà anche delle tecnologie informatiche. I rapporti con la scuola saranno intrattenuti dal comitato presieduto da Liria Aprosio. Senia Seno coordinerà il comitato ambiente, mentre del comitato statuto e regolamento si occuperà Fedele Andrea Palmero. Il Leo Advisor, che seguirà i soci appartenenti al Leo Club – la componente giovanile dei Lions, sarà Roberto Capaccio.

I consiglieri eletti, infine, sono: Piero Abellonio, Marco Agosta, Claudio Allavena, Marina Condrò, Mirella Nigro, Mario Rossi e Dario Trucchi.