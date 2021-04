Vaccinazione: la Liguria ha la media di somministrazioni superiore a quella nazionale (+4,95%)

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale nella nostra regione e gli ultimi dati sono particolarmente importanti, soprattutto se raffrontati a quelli totali in Italia.

Ad oggi, infatti, la Liguria ha una percentuale di vaccini somministrati maggiore a quella nazionale. In regione è stato vaccinato il 23.15% dei cittadini, rispetto al 18,20% della media nazionale, ovvero il 4,95% in più. Situazione migliore anche per la seconda dose, il cosiddetto ‘richiamo’ che vede in Liguria l’8,33% dei vaccinati contro il 7,50% nazionale, ovvero l’1,33% in più.

In tutta la Liguria, su una popolazione di 1.524.826 persone, ne sono state già vaccinate 352.981 con la prima dose e 134.609 con la seconda. La campagna vaccinale va avanti ed ora si attende di conoscere quante delle 54 milioni di dosi previste in arrivo in Italia, arriveranno nella nostra regione.

Sarà importante una massiccia somministrazione delle dosi, per garantire al più presto la cosiddetta ‘immunità di gregge’ per poter riprendere quanto prima la normalità della vita.