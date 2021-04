Bordighera: presso il Centro Promozione Famiglia riprendono i corsi gratuiti di massaggio infantile

Riprendono i corsi gratuiti di massaggio infantile, presso il Centro Promozione Famiglia.

"Giovedì prossimo alle ore 10.30 presso la sede di Bordighera in via Aurelia 143, tempo permettendo all'aperto, altrimenti nell'ampio salone, le mamme potranno imparare i giusti massaggi per promuovere il benessere e lo sviluppo del proprio bambino".

"Il massaggio del neonato è un'antichissima pratica di cui gli studi scientifici hanno confermato l'efficacia, strutturando sequenze particolarmente efficienti. Da diversi anni il Centro Promozione Famiglia promuove questi corsi con grande soddisfazione da parte delle mamme partecipanti".

Per informazioni ed iscrizioni: www.cpfamiglia.it oppure whatsapp: 3271412875