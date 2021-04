Bordighera: approvata mozione per richiesta finanziamenti per campo Zaccari, la soddisfazione del Partito Democratico

“Accogliamo con favore l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Bordighera, della mozione che impegna la giunta a richiedere finanziamenti per il campo Zaccari presentata dal consigliere Trucchi e firmata da tutta la minoranza”. A dirlo è il Partito Democratico del circolo di Bordighera che spiega: “L’approvazione di questa mozione segue l’ordine del giorno presentato da Enrico Ioculano a Genova, in cui ha chiesto alla giunta regionale di finanziare questa struttura, importantissima per il nostro territorio".

"Ringraziamo dunque i consiglieri comunali di Bordighera per il voto di ieri sera e il consigliere regionale Ioculano per aver portato in Regione questa tematica, a cui teniamo molto e soprattutto a cui tengono molto le decine di associazioni e centinaia di ragazzi che usufruiscono del campo Zaccari”.