Sanremo: ancora deserta l’asta per l’immobile Amaie in piazza Cassini, si va verso un nuovo abbassamento del prezzo

È andata nuovamente deserta l’asta di Amaie per la vendita dell’immobile al civico 14 di piazza Cassini. Il prezzo base di 1,2 milioni di euro non ha attratto potenziali compratori e, ora, sarà il Cda a decidere come procedere.



Non è un segreto che l’imprenditore Walter Lagorio sia interessato all’acquisto per la creazione di un ostello nell’ambito del maxi bando per la riqualificazione del centro storico ma, evidentemente, il prezzo è stato ritenuto ancora troppo alto.

La valutazione, infatti, risale a molti anni fa, agli albori del progetto Palasalute, quando il mercato immobiliare viaggiava a ale spiegate. Ora tutto è cambiato e, probabilmente, il prezzo dovrà essere aggiornato. Amaie, inoltre, non ha mai avuto un beneficio economico dall’immobile, dato in comodato d’uso ad alcune associazioni della ‘Pigna’.



L’intenzione è quella di convocare il Cda entro la fine del mese e, stando a quanto trapela, le linee guida saranno quelle di andare verso un abbassamento del prezzo adeguato al mercato contemporaneo.