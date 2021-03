Sanremo: a metà aprile nuova asta per l’immobile Amaie da 1,2 milioni di euro in piazza Cassini

Dopo la prima asta andata deserta, Amaie proverà nuovamente a vendere il suo immobile da 1,2 milioni di euro in piazza Cassini al civico 14.

Nel dettaglio si tratta della porzione di fabbricato edificato dalla Compagnia di Gesù nel 1.600 per ospitare un collegio vicino alla chiesa di Santo Stefano. Successivamente gli spazi sono stati destinati a uffici comunali e, infine, a uffici e ambulatori dell’Asl1. Al momento gli spazi son utilizzati da alcune associazioni della Pigna.

Lo stabile è ora al centro dell’ambizioso progetto presentato da una società riconducibile a Walter Lagorio, patron di Uno Gas che sembrerebbe interessato alla creazione di un ostello nel centro storico nell’ambito del maxi bando per la riqualificazione della Pigna.

L’appuntamento per la seconda (e decisiva) asta è per il prossimo 14 aprile, alle 10, negli uffici di Amaie in via Armea. La base d’asta è di 1.266.125 euro e si procederà con le offerte segrete in busta da presentare entro le 12 del giorno precedente.