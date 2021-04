Sanremo: lutto per Antonietta Rubino, il cordoglio dell'amministrazione comunale

Il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore alla cultura Silvana Ormea e tutta l’Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della signora Antonietta Rubino, nipote del celebre scrittore, illustratore e pittore Antonio Rubino.



"La signora Antonietta Rubino tanto si è adoperata per la nostra città e per il Settore Cultura del Comune di Sanremo: grazie alla sua ricca collezione, concessa in comodato d'uso al museo civico, nel 2014 è stata inaugurata la nuova “Sala Rubino” con disegni, scenografie, dipinti, tavole del Corriere dei Piccoli, libri per l'infanzia, grafica, produzione pubblicitaria e video di animazione" - ricordano dal Comune.



"Un prezioso patrimonio culturale, che permette di valorizzare l’opera del grande Antonio Rubino, recuperandone la memoria e sottolineandone il valore e la modernità. Nominata “Cittadina Benemerita”, la signora Rubino è stata infatti un’attenta e sensibile promotrice dell’importante lavoro del nostro illustre concittadino. L’Amministrazione comunale si stringe commossa attorno alla sua famiglia" - chiosano.