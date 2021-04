Sanremo: dal Comune impegno di spesa da 100 mila euro per il Rallye, 30 mila arrivano dalla Tassa di Soggiorno

Mentre per le strade di Sanremo rombano i nodosi del 68° Rallye, dalle carte del Comune emergono i costi della manifestazione.



La giunta dello scorso 2 aprile ha deliberato l’assunzione dell’impegno di spesa di 100 mila euro per la manifestazione che comprende: 68° Rallye di Sanremo, 13° Sanremo Leggenda, 36° Rallye Storico e 35ª Coppa dei Fiori. L’impegno sarà inserito alla voce “spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi” sul bilancio di previsione 2020/2022.

Dei 100 mila euro, 30 mila arriveranno dall’avanzo vincolato della Tassa di Soggiorno.