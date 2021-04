169° anniversario della nascita della Polizia di Stato: il pensiero del segretario del sindacato Sap

“Nella ricorrenza del 169mo anniversario della nascita del corpo, rivolgo il mio pensiero alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, ogni giorno, operano a tutela della sicurezza e della legalità”.

Interviene in questo modo il segretario del sindacato di polizia Sap, Stefano Cavalleri, che prosegue: “Questa pandemia, non ha diffuso solo un virus insidioso, ma anche un senso di disorientamento tra la gente. Tutto ciò ci impone un momento di riflessione sul ruolo quotidiano che siamo chiamati a svolgere, perché oggi, più che mai, dobbiamo essere un punto di riferimento per i nostri concittadini. In questo difficile momento, dobbiamo però essere primariamente interpreti del disagio e dello smarrimento che sta attraversando la gente, per essere al loro fianco”.

“Questo ce lo impone la nostra Costituzione – termina Cavalleri - quale supremo faro nel nostro operato quotidiano, nonché la nostra natura più profonda. Auguri alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, guidati dal claim #Essercisempre”.