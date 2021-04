Visita dell'On. Giorgio Mulè in provincia: lunedì mattina a Ventimiglia in Comune con il Prefetto

Serie di incontri dell’Onorevole Giorgio Mulè (Forza Italia), tra domenica e lunedì prossimi nella nostra provincia. Il parlamentare degli ‘azzurri’, insieme al coordinatore provinciale Simone Baggioli, ha previsto una serie di incontri su temi importanti che riguardano le città dell’imperiese.

Il primo sarà domenica pomeriggio a Imperia, per il quale devono ancora essere ufficializzati i particolari. Il clou sarà lunedì mattina a Ventimiglia, quando alle 9.30 è previsto in Comune un incontro con il Prefetto, i sindaci del comprensorio ed il Colonnello Autunno, comandante del raggruppamento Piemonte-Liguria. Tema del summit i migranti e i respingimenti dalla Francia. Dopo l’incontro è prevista una conferenza stampa e, successivamente, un sopralluogo al confine con il segretario del Fai, Roberto Parodi. La mattinata ventimigliese terminerà con un ulteriore sopralluogo in centro e al nuovo porto, insieme al Sindaco Gaetano Scullino.

La due giorni in provincia di Imperia per il parlamentare di Forza Italia terminerà a Sanremo dove, dopo le 18, è previsto un incontro in Capitaneria e, quindi, con il Sindaco Alberto Biancheri in Comune. Il tema sarà quello dei ristori ai commercianti vessati dalla pandemia e sul quale sia l’On. Mulè che il primo cittadino matuziano stanno lavorando. Anche in questo caso, dopo l’incontro è prevista una conferenza stampa.