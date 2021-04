Olivetta San Michele, mobilitazione di soccorsi per una escursionista caduta in un dirupo sul monte Grammondo

Mobilitazione di soccorsi a Olivetta San Michele, vicino al confine con la Francia, per una escursionista caduta in un dirupo sul monte Grammondo, questo pomeriggio.



Sul posto il personale medico del 118, la Croce Verde Intemelia, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero Grifo che ha recuperato la donna.



Nonostante la brutta caduta la donna è stata trasportata in ospedale in codice verde.