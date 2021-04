In viaggio tra prodotti di eccellenza e antiche ricette con i maestri artigiani di CNA Imperia: la Pasticceria artigianale di BB Dolciaria

Proseguiamo il percorso con la Cna di Imperia per scoprire i migliori prodotti dell’esperienza artigianale del Ponente ligure. Un viaggio particolare, dove ogni produzione verrà declinata da un punto di vista particolare quello degli artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo un piccolo, ma importante laboratorio artigianale, BB Dolciaria, dove si respira un’atmosfera gentile e allegra e che offre una produzione molto ampia con una straordinaria varietà di dolci e prelibatezze.

La produzione artigianale è il punto forte di un’azienda nata negli anni 50 e che si è caratterizzata per la ricerca di materie prime di grande qualità unita ad una vena creativa, ma sempre nel rispetto della tradizione.

Roberto Fiumara, il titolare ci accompagna a scoprire i prodotti realizzati sempre con professionalità e attenzione ai dettagli.

Nel panorama delle molte pasticcerie della provincia di Imperia, BB Dolciaria è una garanzia ed un approdo sicuro per molti clienti non solo della zona di Taggia, ma di tutta la provincia ed anche oltre verso Savona.

Il segreto del successo sta nella qualità della produzione artigianale e nella professionalità ed esperienza di chi opera nel laboratorio. Grazie anche ad un continuo aggiornamento delle tecniche di produzione BB Dolciaria si conferma sempre all'avanguardia, proponendo prodotti di pasticceria artigiana genuini, che sono apprezzati da tutti ed in tutte le stagioni.

Dal Bacio della Riviera alla torta Diplomatica, dalle Colombe pasquali al classico Pan del Nostromo, dai biscotti di Meliga ai Canestrelli dolci, dai biscotti con le mandorle alle paste frolle da forno, un elenco di dolci veramente lungo e ricco di sorprese.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti artistici e di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. saranno i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il laboratorio di BB Dolciaria, si trova a Taggia in Regione Prati E Pescine n. 15, mail: info@dolciariabb.itin

