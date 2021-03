Ventimiglia: 'Disegna il tuo Corsaro Nero', un concorso per i più giovani delle scuole Medie

Ogni bambino è un artista, lo affermava anche Pablo Picasso, che raccontava di come avesse impiegato tutta una vita ad imparare a dipingere come uno di loro. La creatività, inoltre, è un potente alleato in questi momenti difficili di restrizioni e aiuta a distogliere i giovanissimi da un rapporto quasi simbiotico con la tecnologia.

All'attenta e fantasiosa platea infantile del comprensorio intemelio è dedicato il concorso grafico-pittorico patrocinato dal Comune di Ventimiglia 'Disegna il tuo Corsaro Nero', progetto che si inserisce nel filone culturale intrapreso dal Comitato omonimo, soggetto promotore dell'iniziativa, in collaborazione con 'Nuovi Orizzonti', 'Borgo del Forte' e l'Ente Agosto Medievale. Grazie al disegno i sogni possono prendere forma e colore, ma gli organizzatori, nel lanciare il concorso si sono prefissati un obiettivo in più, quello di contribuire, con l'apporto di insegnanti e genitori, a sviluppare l'orgoglio di appartenenza al proprio territorio, unitamente alla consapevolezza del grande patrimonio culturale che la città custodisce.

Diviso in due sezioni, bambini e ragazzi della scuola media, richiede per i primi la presentazione di un disegno a tecnica libera, che rappresenti la propria interpretazione dell'eroe salgariano, mentre i ragazzi dovranno confrontarsi nell'ideazione di una storia a fumetti che racconti un'avventura del Corsaro ambientata a Ventimiglia. I lavori dovranno pervenire alla sede del Comitato, in via Martiri della Libertà 20 a Ventimiglia, entro il prossimo 15 maggio. Ai vincitori delle due sezioni un tablet e la collana di libri di Davide Barella dedicata al Conte di Ventimiglia.

Il concorso è stato inoltrato a tutte le scuole dell'obbligo del comprensorio intemelio, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale. In caso di ulteriore chiusura delle scuole, causa Covid, si può richiedere il bando al seguente indirizzo e-mail comitatocorsaronero@gmail.com. La locandina del concorso è stata realizzata dalla grafica Raffaella Pallanca.