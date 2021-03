Le modifiche ai servizi Amaie Energia per il weekend di Pasqua: ecco tutti gli orari

In occasione delle festività di Pasqua varieranno alcuni servizi di Amaie Energia. La raccolta e lo spazzamento non subiranno variazioni e si svolgeranno come da programma anche nei festivi.



Gli ecopunti di via San Francesco, piazza Muccioli, piazza San Costanzo e Poggio restano aperti con orari da calendario. I punti cosiddetti 'due minuti' saranno aperti con orari consueti: sabato 16-20, domenica 8-20, lunedì 8-12.

Gli uffici distribuzione del Palafiori e il servizio di call center rimarranno chiusi sabato e lunedì.

Gli ecocentri di Valle Armea e di Coldirodi rimarranno chiusi sabato e lunedì.