Vaccinazioni nelle farmacie dell'estremo ponente: boom di prenotazioni, il picco alla Centrale di Bordighera

E’ iniziata questa mattina, in tutta la Liguria, la campagna vaccinale nelle farmacie e, almeno nella nostra provincia è stato subito un vero e proprio boom di prenotazioni.

In provincia di Imperia, lo ricordiamo, sono 8 le farmacie interessate: due sono a Imperia (Rebagliati in corso Garibaldi e Novaro in via Bonfante), una nel dianese (Santi in via Aurelia 45 a Cervo), una a Santo Stefano al Mare (la Santo Stefano), una a Sanremo (Nola in corso Imperatrice), una a Vallecrosia (Zitomirsky in via Colonnello Aprosio), una a Ventimiglia (Quaglia in via Cavour) e a Bordighera (Centrale in via Vittorio Emanuele).

Secondo le prime informazioni raccolte nelle farmacie tra Sanremo e Ventimiglia sono davvero tanti gli over 70 che stanno facendo le prenotazioni e che, a seconda del giorno in cui vengono somministrate le dosi, cominceranno a presentarsi per essere inoculati.

Alla farmacia Nola, l’unica di Sanremo, in poco più di un’ora le prenotazioni hanno superato le 50, con gli appuntamenti già praticamente confermati da sabato fino a giugno. Il picco delle prenotazioni spetta fino ad ora alla Centrale di Bordighera, che ha già raggiunto il massimo con 250 da oggi a fine aprile (10 al giorno). Già da questa mattina, coda a partire dal marciapiedi esterno, grande lavoro del personale impegnato a seguire l'organizzazione e ad accogliere quindi i prenotati alla vaccinazione.

Grande risposta degli utenti anche alla farmacia Zitomirski di Vallecrosia che dalle 8 lavora a tambur battente, senza sosta e le prenotazioni hanno già quasi riempito, anche in questo caso, il mese di aprile. Anche alla farmacia Quaglia di Ventimiglia si riscontra un buon afflusso.

Le farmacie hanno attrezzato delle stanze apposite per garantire la privacy delle persone che si faranno somministrare il vaccino che, inizialmente sarà AstraZeneca ma è probabile che, una volta disponibili, verranno utilizzati anche i Johnson & Johnson. Impossibile, almeno per ora, somministrare Pfizer e Moderna che sono vaccini ‘freddi’