Sanremo: piano 2021 delle opere pubbliche, ‘libro dei sogni’ da 88 milioni con capitali privati per 65 milioni

87,9 milioni di lavori con una partecipazione privata per 65,5. È il dato che subito balza all’occhio nella lettura del lungo e articolato piano opere pubbliche 2021 che la giunta matuziana ha di recente approvato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Nell’abito del piano triennale 2021/2023 è proprio l’anno in corso quello che vede l’ipotesi di spesa più alta se paragonata a quella dei due successivi.



Dei quasi 88 milioni di opere, al netto dei 65 provenienti da tasche private, il Comune mette in conto 8,5 milioni da finanziamenti statali e 13,7 milioni da una non meglio precisata ‘altra tipologia’. Al momento alla voce ‘stanziamenti di bilancio’ risultano 170 mila euro.

Tra le opere inserite nell’annualità 2021 spicca quella per il restyling del Porto Vecchio, maxi intervento da 62 milioni di euro. Poi i 3,4 milioni per il Green Park di Pian di Poma, i 2,5 milioni per l’efficientamento energetico dell’illuminazione, gli 8,7 milioni per la messa in sicurezza dell’imbocco di via Duca d’Aosta sull’Aurelia e il milione tondo per una nuova copertura del Mercato dei Fiori.

Gli interventi inseriti nel piano 2021

Rotonda San Martino: 250 mila euro

Riparazioni di manto stradale: 951.369,32 euro

Manutenzione straordinaria illuminazione pista ciclabile: 202.886,48 euro

Green park Pian di Poma: 3,4 milioni di euro

Riqualificazione Porto Vecchio: 62.139.000 euro

Infiltrazioni Palafiori: 100 mila euro

Viabilità forestale Parà: 387.441,92 euro

Efficientamento energetico illuminazione: 2.561.050,88 euro

Efficientamento energetico scuola ‘Dante Alighieri’: 755.714,29 euro

Digitalizzazione: 591.428,57 euro

Sicurezza circolazione ciclistica: 193.708,98 euro

Completamento strada Croce della Parà: 270 mila euro

Riqualificazione parco villa Ormond Sud: 250 mila euro

Riqualificazione giardini ‘Regina Elena’: 300 mila euro

Antincendio autorimessa stazione: 153 mila euro

Antincendio Palafiori: 700 mila euro

Rifacimento campo Pian di Poma: 450 mila euro

Copertura Mercato dei Fiori: 1 milione di euro

Messa in sicurezza aula PC scuola ‘Ghirotti’: 165 mila euro

Cortile didattico scuola ‘Nobel’: 170 mila euro

Antincendio scuola ‘Dante Alighieri’: 250.730,08 euro

Manutenzione straordinaria arredo urbano: 100 mila euro

Rifacimento muro di contenimento via Ludovico Ariosto: 150 mila euro

Sistemazione strada Massei: 135 mila euro

Messa in sicurezza tratto via Armea: 305 mila euro

Demolizione scogliere Imperatrice: 600 mila euro

Ripascimento Tre Ponti: 180 mila euro

Demolizione scogliera Capo Verde: 250 mila euro

Demolizione scogliera soffolta Bussana: 200 mila euro

Ripascimento Bussana Torchi: 100 mila euro

Sistemazione e consolidamento via Duca d’Aosta: 8,7 milioni di euro

Riparazione tubi acque bianche: 500 mila euro

Opere straordinarie lungo i torrenti: 300 mila euro

Ammodernamento stazione di sollevamento Pian di Nave: 600 mila euro

Opere straordinarie fognature: 300 mila euro

Opere straordinarie differenziata: 150 mila euro

In totale le opere previste dall’amministrazione da qui al 2023 ammonta a 121 milioni con una partecipazione privata che supera di gran lunga la metà: 78,9 milioni.