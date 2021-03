Costarainera: novità per la differenziata, arrivano distributori automatici di sacchetti e lotta alle discariche abusive

“Importanti e positive novità per il servizio di raccolta differenziata a Costarainera. Tra le azioni previste per il miglioramento del servizio di igiene urbana nel bacino A Imperiese (che comprende i Comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Prelà, Vasia e San Lorenzo al Mare, quest’ultimo capofila) è stato avviato l’acquisto e il posizionamento di distributori automatici di sacchetti, che saranno gestiti da Amaie Energia.

I distributori funzioneranno con la tessera in possesso dei contribuenti, la stessa che serve per aprire i cassonetti e le isole ecologiche, o col codice fiscale per chi non è in possesso del badge. A breve usciranno articoli dettagli per fornire informazioni a tutti gli utenti della valle del ‘San Lorenzo e della Valle Prino’.

“Nei provvedimenti abbiamo pensato anche di agevolare gli anziani - racconta il vicesindaco di Costarainera Piero Mareri – ed abbiamo infatti pensato che, per loro, non fosse sempre semplice gestire il conferimento degli ingombranti, perché matrici grosse e pesanti. Proprio per questo motivo, per venire incontro alle loro esigenze e allo stesso tempo garantire la sostenibilità e un miglioramento della raccolta differenziata, abbiamo deciso, in accordo con Amaie Energia, di rendere gratuito per gli ultrasettantenni un conferimento all’anno di materiali ingombranti, per un massimo di 1 m3. Basterà andare in comune e riempire il modulo che si trova presso l’ufficio tari o sul sito istituzionale per poter accedere al servizio gratuito di raccolta degli ingombranti per gli ultrasettantenni. Una volta compilata la richiesta, Amaie Energia e Servizi srl provvederà a contattare il contribuente per vie telefoniche, per accordarsi sulla data dell'intervento”.

“L’ultima grande novità - tiene a sottolineare il Sindaco Antonello Gandolfo - riguarda la lotta all’abbandono e alle discariche abusive. Il Comune di Costarainera, tramite Amaie Energia, sta approvando un protocollo d’intesa con l’associazione di volontari Rangers d’Italia che non solo effettueranno controlli, grazie anche al posizionamento di foto-trappole, ma saranno a disposizione degli utenti per informazioni e risoluzioni di problemi”.