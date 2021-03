Centro vaccinale di Camporosso, Russo (FdI): “Eccellenza che lavora da tre mesi dal mattino e fino a mezzanotte”

“Il centro vaccinale in località Bigauda a Camporosso è un'eccellenza per il Ponente e per tutta la Regione che opera da ben tre mesi tutti i giorni dal mattino fino alle 24. Ringrazio e abbraccio virtualmente tutti i volontari e i professionisti che, mettendo a rischio la loro salute, dedicano tanto tempo alla collettività lavorando incessantemente e impegnandosi al massimo per vaccinare più persone possibili sempre con professionalità e cortesia”, lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo.

“Chi polemizza lo fa solo per avere visibilità e qualche articolo di giornale: trovo meschino ed insultante fare una campagna denigratoria non tanto nei confronti di chi amministra, quanto nei confronti delle persone che lavorano al centro”, conclude Veronica Russo.